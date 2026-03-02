प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाद अब ‘AIIMS भोपाल’ को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार की सुबह पीपुल्स यूनिवर्सिटी को उड़ाने की धमकी के बाद अब एम्स कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी गई है। जिसे देखते हुए मौके पर पुलिस की बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गई है। सुरक्षा को देखते हुए परिसर खाली करा लिया गया है।