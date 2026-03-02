गोमांस तस्करी केस में ब्लैकमेलिंग: 3 लाख लेते धराने वाले बर्खास्त रेलकर्मी का मोबाइल खोलेगा चौंकाने वाले राज

Blackmailing In Beef Smuggling Case :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्लॉटर हाउस की आड़ में गोमांस तस्करी के मामले में ब्लैकमेलिंग कर 3 लाख की डिमांड और रकम लेते वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पहले से महिला से रेप केस के चलते बर्खास्त किए गए रेलकर्मी राजेश तिवारी को रिमांड पर लिया है। पुलिस रिमांड के दौरान और भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। जांच में वीडियो सही पाए जाने की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।