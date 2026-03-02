2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

Iran-Israel War के बीच दुबई में फंसे एमपी के सराफा कारोबारी के बेटा-बहू, मां ने लगाई भावुक गुहार

Iran-Israel War : ईरान से शुरु हुए अमेरिका-इजराइल के युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय उड़ाने रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में दुबई घूमने गए बच्चें वहीं फंस गए हैं। इसपर इटारसी निवासी बच्चों की मां और गायिका अनीता खंडेलवाल ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है।

less than 1 minute read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 02, 2026

Iran-Israel War

दुबई में फंसे एमपी के सराफा कारोबारी के बेटा-बहू (Photo Source- Patrika Input)

Iran-Israel War :मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में रहने वाले सराफा कारोबारी सुनील खंडेलवाल और गायिका अनीता खंडेलवाल के बेटा-बहू और बेटी-दामाद भी अन्य सैकड़ों भारतीयों की ही तरह ईरान-इजराइल युद्ध के चलते दुबई से फ्लाइट कैंसिल होने के कारण वहां फंस गए हैं। इस संबंध में इटारसी में रहने वाली बच्चों की मां अनीता खंडेलवाल ने बताया कि, उनके बच्चे दुबई घूमने गए थे, इसी बीच युद्ध शुरु हो गया, जिसके चलते दुबई की उड़ाने निरस्त हो गई। ऐसे में उनके बच्चे विदेश में फंस गए हैं। उन्होंने इसपर चिंता जताते हुए भारत सरकार से अपने बच्चों के साथ देशभर के सभी भारतीय नागरिकों को सकुशल भारत वापस लाने की व्यवस्था करने की मांग की है।

अनीता खंडेलवाल ने कहा कि, लगभग डेढ़ साल पहले उनकी बेटी अपूर्वा खंडेलवाल का विवाह दुबई निवासी अंकित जैन के साथ हुआ था। इसी दौरान उनका बेटा कुशल खंडेलवाल और बहू राशि खंडेलवाल बेटी-दामाद से मिलने और घूमने के उद्देश्य से दुबई गए थे। दोनों 20 फरवरी को दुबई पहुंचे थे। 28 फरवरी को भारत लौटने के लिए फ्लाइट में सवार भी हो चुके थे। फ्लाइट टेक ऑफ होने ही वाली थी। उसी समय बेटे का कॉल आया कि, वे शाम 5.30 बजे भारत में लैंड करेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद जानकारी मिली कि, ईरान से युद्ध के चलते बिगड़े हालातों के मद्देनजर दुबई से कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकेगी। इसी के चलते सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं।

सरकार से मां की गुहार

अनीता ने कहा कि, इसके बाद से लगातार बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने भारत सरकार से विनम्र निवेदन किया है कि, ऐसी परिस्थितियों में वहां फंसे उनके बच्चों समेत सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और सकुशल भारत वापस लाने की व्यवस्था की जाए।

ये भी पढ़ें

सड़क पर शराब का ट्राला पलटते ही लोगों ने मचाई लूट, पुलिस रोकने पहुंची तो भीड़ ने कर दिया पथराव
धार
Dhar News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 10:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / Iran-Israel War के बीच दुबई में फंसे एमपी के सराफा कारोबारी के बेटा-बहू, मां ने लगाई भावुक गुहार

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Iran-Israel war का एमपी में भी असर, बंदरगाह पर अटका करोड़ों का माल

Iran-Israel war left basmati rice worth crores from Narmadapuram stranded at the port
नर्मदापुरम

10 मीटर ‘चौड़ा’ होगा 72 किमी लंबा हाईवे, दो जिलों की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी

mp news
नर्मदापुरम

भाजपा में बगावत! अपनी ही परिषद के फैसले पर भड़के बीजेपी पार्षदों का विरोध

BJP councilors are furious over their own council decision in narmadapuram mp news
नर्मदापुरम

नर्मदापुरम में गैंग रेप और हत्या पर बड़ा फैसला, कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई कठोर सजा

Three convicted for gang rape and murder in Narmadapuram
नर्मदापुरम

एमपी में सरकारी अमले पर सख्ती, आ​धा दर्जन अधिकारी-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई

Half a dozen officers and employees suspended in MP
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.