Iran-Israel War के बीच दुबई में फंसे एमपी के सराफा कारोबारी के बेटा-बहू, मां ने लगाई भावुक गुहार

अनीता खंडेलवाल ने कहा कि, लगभग डेढ़ साल पहले उनकी बेटी अपूर्वा खंडेलवाल का विवाह दुबई निवासी अंकित जैन के साथ हुआ था। इसी दौरान उनका बेटा कुशल खंडेलवाल और बहू राशि खंडेलवाल बेटी-दामाद से मिलने और घूमने के उद्देश्य से दुबई गए थे। दोनों 20 फरवरी को दुबई पहुंचे थे। 28 फरवरी को भारत लौटने के लिए फ्लाइट में सवार भी हो चुके थे। फ्लाइट टेक ऑफ होने ही वाली थी। उसी समय बेटे का कॉल आया कि, वे शाम 5.30 बजे भारत में लैंड करेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद जानकारी मिली कि, ईरान से युद्ध के चलते बिगड़े हालातों के मद्देनजर दुबई से कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकेगी। इसी के चलते सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं।