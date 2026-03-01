भाजपा में बगावत! अपनी ही परिषद के फैसले पर भड़के बीजेपी पार्षदों का विरोध

नगर पालिका उपाध्यक्ष वर्मा और सभी पार्षदों और का आरोप है कि इस पूरी कवायद की जानकारी न तो परिषद को दी गई, न ही किसी बैठक में इस पर चर्चा हुई। नगर पालिका प्रशासन को लिखे पत्र में जनप्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। यह कार्य किस सरकारी आदेश या प्रस्ताव के तहत शुरू किया गया और इसे कब मंजूरी मिली। कंपनी चयन पर संशय है। निजी कंपनी का चुनाव किस प्रक्रिया के तहत किया गया ऐसे ही कई सवाल पार्षदों द्वारा पूछे गए हैं।