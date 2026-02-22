पोकरण की तरह MP में होगी मिसाइलों की टेस्टिंग, 49 आदिवासी गांव होंगे विस्थापित, विरोध शुरू

MP News: राजस्थान के पोकरण (Pokhran) की तर्ज पर मध्यप्रदेश के इटारसी में भी हथियारों और गोला-बारूद की टेस्टिंग की तैयारी तेज हो गई है। इटारसी स्थित आयुध निर्माणी का केंद्रीय परीक्षण संस्थान ताकू प्रूफ रेंज के विस्तार की योजना पर काम कर रहा है। विस्तार के बाद यहां लंबी दूरी तक मार करने वाले आधुनिक हथियारों और मिसाइलों का परीक्षण संभव हो सकेगा। फिलहाल ऐसी क्षमता न होने के कारण कई हथियारों को परीक्षण के लिए पोकरण भेजना पड़ता है। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इटारसी का भौगोलिक क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा और अपेक्षाकृत कम आबादी वाला है, साथ ही यहां रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग की सुविधा उपलब्ध है, जिससे हथियारों की आवाजाही आसान हो जाती है।