मेले में ‘मौत के कुएं’ में बाइक स्टंट करते वक्त गिरी युवती, देखें वीडियो

मौत के कुएं में हुआ ये हादसा उजागर न हो इसलिए संचालक ने तत्काल युवती को उठाकर कुएं के बाहर कर दिया लेकिन किसी दर्शक ने इसका वीडियो बना लिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रामजी बाबा मेले का आधिकारिक रूप से समापन हो गया है। इसके बाद भी दुकानें, झूले, मौत का कुआं संचालित है। इसमें बगैर कोई सुरक्षा उपकरण पहने बाइक सवार स्टंट दिखाते हैं। एसडीओपी जितेन्द्र पाठक ने बताया कि इस सम्बन्ध में मेला प्रबंधन या मौत के कुएं के संचालक की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है। वीडियो के आधार पर जांच कर कार्रवाई करेंगे।