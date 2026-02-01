15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

मेले में ‘मौत के कुएं’ में बाइक स्टंट करते वक्त गिरी युवती, देखें वीडियो

MP News: स्टंट करते वक्त अनियंत्रित हुई बाइक और बाइक सहित गिरी युवती, वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस।

2 min read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Shailendra Sharma

Feb 15, 2026

narmadapuram

death well bike stunt accident viral video

MP News: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम में रामजी बाबा मेले में हादसे का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो मेले में लगे मौत के कुएं का है। वीडियो में मौत के कुएं में बाइक स्टंट करते वक्त युवती बाइक सहित गिरते दिख रही है। बताया जा रहा है कि घटना गुरुवार के दिन की है जिसका वीडियो अब वायरल हुआ है। हालांकि घटना की जानकारी मौत के कुएं संचालक की तरफ से प्रशासन या पुलिस को नहीं दी गई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने खुद इस पर संज्ञान लिया है।

देखें वीडियो-

मौत के कुएं में हादसा

जो वीडियो सामने आया है वो करीब 35 सेकंड का है। वीडियो में मौत के कुएं में एक युवती और युवक अपनी-अपनी बाइक से स्टंट करते दिख रहे हैं। युवती मौत के कुएं में तेज रफ्तार में बाइक चला रही है और हाथ छोड़कर स्टंट कर रही है। इसी दौरान उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है वो बाइक सहित तेज रफ्तार में मौत के कुएं में गिर जाती है। तेज रफ्तार में हादसा होने से युवती को गंभीर चोट लगने की आशंका जताई जा रही है।

वायरल वीडियो की जांच कर रही पुलिस

मौत के कुएं में हुआ ये हादसा उजागर न हो इसलिए संचालक ने तत्काल युवती को उठाकर कुएं के बाहर कर दिया लेकिन किसी दर्शक ने इसका वीडियो बना लिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि रामजी बाबा मेले का आधिकारिक रूप से समापन हो गया है। इसके बाद भी दुकानें, झूले, मौत का कुआं संचालित है। इसमें बगैर कोई सुरक्षा उपकरण पहने बाइक सवार स्टंट दिखाते हैं। एसडीओपी जितेन्द्र पाठक ने बताया कि इस सम्बन्ध में मेला प्रबंधन या मौत के कुएं के संचालक की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई है। वीडियो के आधार पर जांच कर कार्रवाई करेंगे।

ये भी पढ़ें

पैरों से लिपटकर बच्चे कहते रहे, ‘पापा ऐसा मत करो, रुक जाओ’, लेकिन नहीं माना पिता..
इंदौर
indore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 06:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / मेले में ‘मौत के कुएं’ में बाइक स्टंट करते वक्त गिरी युवती, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सफेद साड़ी और गले में मंगलसूत्र… जंगल में पड़ी मिली महिला की अर्धनग्न लाश, फैली सनसनी

Narmadapuram News
नर्मदापुरम

बाघ के आदमखोर होने की आशंका में ग्रामीणों को किया अलर्ट, आवाजाही पर रोक

Narmadapuram
नर्मदापुरम

आधी रात को नहर में चमक रही थी रोशनी, रेस्क्यू में निकली कार, अंदर से निकली 3 लाशें

Tragic Accident
नर्मदापुरम

पचमढ़ी की लग्जरी होटल में सिलेंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के 4 पर्यटक घायल

panchmarhi
नर्मदापुरम

सड़क पर फुल ऑन तमाशा! फेयरवेल के नाम पर छात्रों का हुड़दंग, गाड़ी के बोनट पर चढ़कर किया डांस

mp news Seoni Malwa sandipani school students farewell party jeep stunt video viral
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.