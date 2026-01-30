सड़क पर फुल ऑन तमाशा! फेयरवेल के नाम पर छात्रों का हुड़दंग, गाड़ी के बोनट पर चढ़कर किया डांस

sandipani school students farewell party jeep stunt video viral (फोटो- Patrika.com)
MP News: फेयरवेल के नाम पर नर्मदापुरम के सिवनी मालवा क्षेत्र के सांदीपनी विद्यालय के कक्षा 12 वी के विद्यार्थियों ने बुधवार को शहर में जमकर हुडदंग किया। खुली जीप में तेज डीजे बजाते हुए सड़कों पर घूमते रहे। छात्राएं तो वाहन के बोनट पर बैठकर डांस करती रही। प्रबंधन इसे अनदेखा करता रहा लेकिन नागरिकों ने विरोध कर दिया। मामला बिगड़ता देखकर स्कूल प्रबंधन ने आनन- फानन में पार्टी मनाने वाले विद्यार्थियों को नोटिस देकर उनके प्रवेश पत्र जमा कर लिए हैं।
स्कूल प्रबंधन के मुताबिक सांदीपनी विद्यालय (Sandipani School) के कक्षा 11 की विद्यार्थियों ने कक्षा 12 वीं के 40 छात्र छात्राओं को फेयरवेल पार्टी (Farewell Party) देने के लिए तैयारी की थी। स्कूल के मैदान पर कार्यक्रम होना था। इसमें कक्षा 12 वीं के छात्र, छात्राओं ने स्कूल में प्रवेश करने के लिए अलग से कार्यक्रम बना लिया। इसकी जानकारी विद्यालय को नहीं दी। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर जमकर हुडदंग किया। डांस के साथ डीजे का उपयोग भी किया। हुड़दंग करते हुए विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश कर मैदान पर मस्ती करने लगे। प्रबंधन ने कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। कक्षा 12 वीं के 40 छात्र, छात्राओं को नोटिस जारी किए गए हैं।
कक्षा 12 वीं के छात्र, छात्राओं ने फेयरवेल के नाम पर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। खुली जीप में स्टंट किए। छात्राएं भी कार के बोनट पर बैठकर सड़क पर घूमती रही।
फेयरवेल के नाम पर सड़कों पर स्टंट करने पर प्रशासन सक्रिय हो गया है। पार्टी करने की अनुमति कहां से मिली। इसकी जांच हो रही है। आयोजन विद्यार्थियों ने किया किसी और ने। इसका पता कर रहे हैं। इसके बाद कार्रवाई करेंगे।
फेयरवेल के नाम पर सड़क पर स्टंटबाजी व फूहड़ता करने के मामले में पार्षद ईश्वर जमींदार व लोगों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार नितिन कुमार झोड़ को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि आरोपियों ने यातायात नियमों का उल्लंघन भी किया है। राहगीरों, नागरिकों एवं अन्य वाहनों के चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है।
ज्ञापन में बताया कि यह घटना केवल अनुशासनहीनता तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता, तो जिम्मेदारी तय करना कठिन हो जाता। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों, संबंधित वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। विद्यालय प्रबंधन की भूमिका की जांच भी कराई जाए। इस दौरान कमलेश लोवंशी, दिनेश कुशवाहा, अनिल लोवंशी, दीपेश, प्रदीप, हेमंत लोवंशी आदि मौजूद रहे।
कक्षा 11 वीं के विद्यार्थियों ने कक्षा 12 वीं की 40 छात्र, छात्राओं को फेयरवेल पार्टी दी थी। रैली के रूप में स्कूल में प्रवेश करने की जानकारी नहीं थी। कार्यक्रम को निरस्त कर कक्षा 12 के विद्यार्थियों को नोटिस दिए हैं। उन्हें स्कूल में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाकर प्रवेश पत्र भी जमा कर लिए हैं। - एएस राजपूत, प्राचार्य सांदीपनी स्कूल सिवनी
मामले की जांच की जा रही है। इसमें यह पता लगा रहे कि अनुमति किसने दी थी। यह आयोजन विद्यार्थियों ने किया था या किसी और ने। इसका पता भी लगा रहे हैं। इसके बाद कार्रवाई करेंगे। -नितिन कुमार झोड, नायब तहसीलदार सिवनी मालवा (MP News)
बड़ी खबरेंView All
नर्मदापुरम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग