30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नर्मदापुरम

सड़क पर फुल ऑन तमाशा! फेयरवेल के नाम पर छात्रों का हुड़दंग, गाड़ी के बोनट पर चढ़कर किया डांस

Students farewell party jeep stunt video: फेयरवेल के नाम पर छात्रों का हुड़दंग सड़कों तक पहुंच गया। तेज डीजे, खुले वाहन, स्टंट और बोनट पर डांस ने प्रशासन और स्कूल प्रबंधन को हरकत में ला दिया।

2 min read
Google source verification

नर्मदापुरम

image

Akash Dewani

Jan 30, 2026

mp news Seoni Malwa sandipani school students farewell party jeep stunt video viral

sandipani school students farewell party jeep stunt video viral (फोटो- Patrika.com)

MP News: फेयरवेल के नाम पर नर्मदापुरम के सिवनी मालवा क्षेत्र के सांदीपनी विद्यालय के कक्षा 12 वी के विद्यार्थियों ने बुधवार को शहर में जमकर हुडदंग किया। खुली जीप में तेज डीजे बजाते हुए सड़कों पर घूमते रहे। छात्राएं तो वाहन के बोनट पर बैठकर डांस करती रही। प्रबंधन इसे अनदेखा करता रहा लेकिन नागरिकों ने विरोध कर दिया। मामला बिगड़ता देखकर स्कूल प्रबंधन ने आनन- फानन में पार्टी मनाने वाले विद्यार्थियों को नोटिस देकर उनके प्रवेश पत्र जमा कर लिए हैं।

फेयरवेल पार्टी के नाम पर हुड़दंग

स्कूल प्रबंधन के मुताबिक सांदीपनी विद्यालय (Sandipani School) के कक्षा 11 की विद्यार्थियों ने कक्षा 12 वीं के 40 छात्र छात्राओं को फेयरवेल पार्टी (Farewell Party) देने के लिए तैयारी की थी। स्कूल के मैदान पर कार्यक्रम होना था। इसमें कक्षा 12 वीं के छात्र, छात्राओं ने स्कूल में प्रवेश करने के लिए अलग से कार्यक्रम बना लिया। इसकी जानकारी विद्यालय को नहीं दी। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर जमकर हुडदंग किया। डांस के साथ डीजे का उपयोग भी किया। हुड़दंग करते हुए विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश कर मैदान पर मस्ती करने लगे। प्रबंधन ने कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। कक्षा 12 वीं के 40 छात्र, छात्राओं को नोटिस जारी किए गए हैं।

नियमों को ताक में रख किए स्टंट

कक्षा 12 वीं के छात्र, छात्राओं ने फेयरवेल के नाम पर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। खुली जीप में स्टंट किए। छात्राएं भी कार के बोनट पर बैठकर सड़क पर घूमती रही।

प्रशासन ने भी शुरू की जांच

फेयरवेल के नाम पर सड़कों पर स्टंट करने पर प्रशासन सक्रिय हो गया है। पार्टी करने की अनुमति कहां से मिली। इसकी जांच हो रही है। आयोजन विद्यार्थियों ने किया किसी और ने। इसका पता कर रहे हैं। इसके बाद कार्रवाई करेंगे।

कलेक्टर ने नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई हो

फेयरवेल के नाम पर सड़क पर स्टंटबाजी व फूहड़ता करने के मामले में पार्षद ईश्वर जमींदार व लोगों ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार नितिन कुमार झोड़ को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि आरोपियों ने यातायात नियमों का उल्लंघन भी किया है। राहगीरों, नागरिकों एवं अन्य वाहनों के चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है।

ज्ञापन में बताया कि यह घटना केवल अनुशासनहीनता तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता, तो जिम्मेदारी तय करना कठिन हो जाता। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों, संबंधित वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। विद्यालय प्रबंधन की भूमिका की जांच भी कराई जाए। इस दौरान कमलेश लोवंशी, दिनेश कुशवाहा, अनिल लोवंशी, दीपेश, प्रदीप, हेमंत लोवंशी आदि मौजूद रहे।

रैली के रूप में प्रवेश की जानकारी नहीं थी

कक्षा 11 वीं के विद्यार्थियों ने कक्षा 12 वीं की 40 छात्र, छात्राओं को फेयरवेल पार्टी दी थी। रैली के रूप में स्कूल में प्रवेश करने की जानकारी नहीं थी। कार्यक्रम को निरस्त कर कक्षा 12 के विद्यार्थियों को नोटिस दिए हैं। उन्हें स्कूल में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाकर प्रवेश पत्र भी जमा कर लिए हैं। - एएस राजपूत, प्राचार्य सांदीपनी स्कूल सिवनी

मालवा जांच की जा रही है

मामले की जांच की जा रही है। इसमें यह पता लगा रहे कि अनुमति किसने दी थी। यह आयोजन विद्यार्थियों ने किया था या किसी और ने। इसका पता भी लगा रहे हैं। इसके बाद कार्रवाई करेंगे। -नितिन कुमार झोड, नायब तहसीलदार सिवनी मालवा (MP News)

ये भी पढ़ें

मिनटों में होगा MP से राजस्थान-दिल्ली-गुजरात का सफर, बस 200 मीटर के पैच का काम बचा
झाबुआ
mp news delhi-mumbai expressway construction gujarat route incomplete section

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 02:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Narmadapuram / सड़क पर फुल ऑन तमाशा! फेयरवेल के नाम पर छात्रों का हुड़दंग, गाड़ी के बोनट पर चढ़कर किया डांस
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नर्मदापुरम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 3 मुख्य सड़क मार्गों के चौड़ीकरण की मांग, सांसद ने गडकरी के सामने रखा प्रस्ताव

नर्मदापुरम

गंदी नजर से देखता था डिप्टी डायरेक्टर, महिला ने लगाया शारीरिक प्रताड़ना का आरोप, FIR

MP News
नर्मदापुरम

गर्लफ्रेंड ने मिलने छत पर बुलाया, पीछे से आ गए लड़की के पिता, अस्पताल में प्रेमी बोला- मुझे छत से फैंक दिया

Itarsi News
नर्मदापुरम

MP में यहां 2200 करोड़ में बनेगी फोरलेन सड़क, जमीन अधिग्रहण होगा शुरू

narmadapuram-pipariya-bankhedi fourlane road construction land acquisition mp news
नर्मदापुरम

एमपी के इस शहर में टी शर्ट- जींस का ऐसा ऑफर कि खरीदने टूट पड़े लोग, बंद करना पड़ा शोरूम

T-shirt-jeans showroom had to be closed in NARMADAPURAM
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.