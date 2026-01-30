सड़क पर फुल ऑन तमाशा! फेयरवेल के नाम पर छात्रों का हुड़दंग, गाड़ी के बोनट पर चढ़कर किया डांस

स्कूल प्रबंधन के मुताबिक सांदीपनी विद्यालय (Sandipani School) के कक्षा 11 की विद्यार्थियों ने कक्षा 12 वीं के 40 छात्र छात्राओं को फेयरवेल पार्टी (Farewell Party) देने के लिए तैयारी की थी। स्कूल के मैदान पर कार्यक्रम होना था। इसमें कक्षा 12 वीं के छात्र, छात्राओं ने स्कूल में प्रवेश करने के लिए अलग से कार्यक्रम बना लिया। इसकी जानकारी विद्यालय को नहीं दी। इस दौरान उन्होंने सड़कों पर जमकर हुडदंग किया। डांस के साथ डीजे का उपयोग भी किया। हुड़दंग करते हुए विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश कर मैदान पर मस्ती करने लगे। प्रबंधन ने कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। कक्षा 12 वीं के 40 छात्र, छात्राओं को नोटिस जारी किए गए हैं।