आधी रात को नहर में चमक रही थी रोशनी, रेस्क्यू में निकली कार, अंदर से निकली 3 लाशें

प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो हादसे के बारे में उस समय आभास हुआ, जब एक तेज आवाज बड़ी नगर के पुल के ऊपर सुनाई दी। कुछ लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा नहर के पानी में रोशनी चमकती दिखाई दी। इससे ये कन्फर्म हो गया कि, हो न हो ये कोई वाहन है जो अनियंत्रित होकर नहर में गिरा है। आनन-फानन में पथरोटा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को भी स्थिति संदेहास्पद लगी तो उन्होंने एसडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए बुलाया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद नहर से एक ग्रे कलर की कार बाहर निकाली गई। लेकिन, जब पुलिस समेत स्थानीय लोगों ने अंदर का नजारा देखा तो वो सभी हैरान रह गए।