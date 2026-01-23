एमपी के 3 मुख्य सड़क मार्गों के चौड़ीकरण की मांग, सांसद ने गडकरी के सामने रखा प्रस्ताव

MP News: संसद की सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक गुरुवार को यशोभूमि (आईआईसीसी-इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर), द्वारका में आयोजित की गई। बैठक में बतौर सदस्य राज्यसभा सांसद माया नारोलिया सम्मिलित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा एवं हर्ष मल्होत्रा भी उपस्थित रहे।
राज्यसभा सांसद माया नरोलिया ने बैठक के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम से खंडवा (व्हाया हरदा) मार्ग एक कृषि प्रधान और अत्यधिक यातायात वाला क्षेत्र है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस स्टेट हाईवे को 'नेशनल हाईवे' का दर्जा देकर तत्काल फोरलेन किया जाना आवश्यक है। मण्डीदीप इंडस्ट्रियल एरिया के भारी दबाव को देखते हुए भोपाल से औबेदुल्लागंज मार्ग को सिक्स लेन किया जाए। उन्होंने औबेदुल्लागंज-नागपुर हाईवे पर बरेठा और मरामझिरी घाट खंडों को भी फोरलेन करने की मांग की।
बुदनी से इटारसी के बीच खनिज क्षेत्र होने के कारण 24 घंटे रेत के ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही का उल्लेख करते हुए कहा यहां डामर की सर्विस सड़कें जल्द खराब हो जाती हैं। जनता की सुविधा के लिए यहाँ की सभी सर्विस रोड पर डामर की जगह सीमेंट कांक्रीट (सीसी) रोड निर्माण अनिवार्य है।
साथ ही 'सेंटर फॉर रोड सेफ्टी' की स्थापना का प्रस्ताव देते उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बने। ड्राइविंग लाइसेंस से पूर्व एक माह का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाए। प्रत्येक जिले में आधुनिक ट्रामा सेंटर्स की स्थापना हो।
