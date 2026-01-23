एमपी के 3 मुख्य सड़क मार्गों के चौड़ीकरण की मांग, सांसद ने गडकरी के सामने रखा प्रस्ताव

राज्यसभा सांसद माया नरोलिया ने बैठक के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम से खंडवा (व्हाया हरदा) मार्ग एक कृषि प्रधान और अत्यधिक यातायात वाला क्षेत्र है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस स्टेट हाईवे को 'नेशनल हाईवे' का दर्जा देकर तत्काल फोरलेन किया जाना आवश्यक है। मण्डीदीप इंडस्ट्रियल एरिया के भारी दबाव को देखते हुए भोपाल से औबेदुल्लागंज मार्ग को सिक्स लेन किया जाए। उन्होंने औबेदुल्लागंज-नागपुर हाईवे पर बरेठा और मरामझिरी घाट खंडों को भी फोरलेन करने की मांग की।