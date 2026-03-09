भीषण सड़क हादसे में शख्स की दर्दनाक मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल

Horrific Accident : मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अंतरगत बनबुधनी। नेशनल हाइवे नंबर - 46 पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि, कार तेज रफ्तार में थी, जो अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रहे वाहन से टकरा गई। कार में सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।