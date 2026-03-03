घर की छत पर मिले युवक-युवती के शव, पास में मिली प्रेग्नेंसी किट

mp news: मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले के भटगांव में युवक-युवती की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में युवती के घर की छत पर मिले। मृतक युवक रायसेन जिले के गोरा मचवाई गांव का रहने वाला था और उसकी पहचान अरुण पूर्विया के तौर पर हुई है। अरुण के हाथ में कट्टा मिला है। पुलिस को मौके पर प्रेग्नेंसी किट भी मिली है। हालांकि किट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। युवक-युवती के बीच प्रेम संबंध होने की चर्चाएं हैं। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।