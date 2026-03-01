बाथरूम की जाली से पटवारी ने बनाए नहा रही नाबालिग छात्रा के वीडियो

खिलचीपुर के इमली स्टैंड क्षेत्र में रहने वाले पटवारी महेश साहू (50) के घर में आसपास के गांवों की नाबालिग छात्राएं पढ़ाई के लिए किराए पर रहती हैं। बताया गया है कि एक हफ्ते पहले आरोपी पटवारी महेश साहू की पत्नी राजस्थान के छबड़ा में अपने रिश्तेदार के यहां गई थी। पटवारी घर में अकेला था, शनिवार को जब घर में किराए से रहने वाली एक नाबालिग छात्रा बाथरूम में नहा रही थी तो आरोपी ने बाथरूम की जाली से उसके दो-तीन वीडियो बना लिए। छात्रा ने आरोपी को संदिग्ध हालत में देख लिया था लेकिन उसने तुरंत परीक्षा देने जाने के कारण आरोपी पटवारी से कुछ नहीं कहा। पेपर खत्म होने के बाद उसने पूरी बात अन्य छात्राओं व परिजन को बताई जिसके बाद परिजन आरोपी पटवारी के घर पहुंचे।