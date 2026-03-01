1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

बाथरूम की जाली से पटवारी ने बनाए नहा रही नाबालिग छात्रा के वीडियो

mp news: पटवारी के घर में किराए से रहकर पढ़ाई करती है नाबालिग छात्रा, लोगों ने पटवारी को पकड़कर पीटा।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Mar 01, 2026

rajgarh

patwari made video of minor girl bathing from bathroom grill (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पटवारी ने अपने ही घर में किराए से रहकर पढ़ाई करने वाली नाबालिग छात्रा के नहाते वक्त वीडियो बना लिए। जब इस बारे में नाबालिग छात्रा को पता चला तो उसने अपने परिजन को पूरी बात बताई। परिजन व अन्य लोगों ने जब पटवारी का मोबाइल चेक किया तो रिसायकल बिन में डिलीट किए हुए नाबालिग के नहाते वक्त बनाए गए दो-तीन वीडियो मिले। इसके बाद परिजन व लोगों ने पटवारी की जमकर पिटाई की, मौके पर पहुंची पुलिस किसी तरह पटवारी को छुड़ाकर थाने ले गई।

देखें वीडियो-

नहाते वक्त जाली से बनाए वीडियो

खिलचीपुर के इमली स्टैंड क्षेत्र में रहने वाले पटवारी महेश साहू (50) के घर में आसपास के गांवों की नाबालिग छात्राएं पढ़ाई के लिए किराए पर रहती हैं। बताया गया है कि एक हफ्ते पहले आरोपी पटवारी महेश साहू की पत्नी राजस्थान के छबड़ा में अपने रिश्तेदार के यहां गई थी। पटवारी घर में अकेला था, शनिवार को जब घर में किराए से रहने वाली एक नाबालिग छात्रा बाथरूम में नहा रही थी तो आरोपी ने बाथरूम की जाली से उसके दो-तीन वीडियो बना लिए। छात्रा ने आरोपी को संदिग्ध हालत में देख लिया था लेकिन उसने तुरंत परीक्षा देने जाने के कारण आरोपी पटवारी से कुछ नहीं कहा। पेपर खत्म होने के बाद उसने पूरी बात अन्य छात्राओं व परिजन को बताई जिसके बाद परिजन आरोपी पटवारी के घर पहुंचे।

रिसायकल बिन में मिले वीडियो

गुस्साए परिजन और अन्य लोगों ने जब पटवारी महेश साहू का मोबाइल चेक किया तो उसके मोबाइल के रिसायकल बिन में नाबालिग छात्रा के नहाते वक्त के दो-तीन वीडियो मिले। इसके बाद गुस्साए लोगों ने पटवारी की जमकर पिटाई की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। हंगामे की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह आरोपी पटवारी को भीड़ से बचाया व पकड़कर थाने लाई। थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती ने बताया कि आरोपी के मोबाइल में नाबालिग छात्रा के नहाते हुए वीडियो मिले हैं। आरोपी के खिलाफ पीड़ित छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें

बेटे की शादी की रस्म कर रही मां की थमी सांसें, बीपी की दवा लेना भूल गई थीं
झाबुआ
jhabua

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 04:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / बाथरूम की जाली से पटवारी ने बनाए नहा रही नाबालिग छात्रा के वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में रिटायर्ड IAS के नाम पर बेरोजगारों से लाखों की ठगी, सरकारी नौकरी दिलवाने का दिया झांसा

Unemployed individuals duped lakhs of rupees using retired IAS officer name in rajgarh mp news
राजगढ़

MP के नरसिंहगढ़ अभयारण्य में जल्द शुरू होगी जंगल सफारी, 10 किमी होगा रूट

राजगढ़

रात 9 बजे..स्टेयरिंग फेल होने से बारातियों की कार पेड़ से टकराई, एक की मौत, तीन गंभीर

rajgarh
राजगढ़

भाजपा नेता व टीआई के बेटे के संरक्षण में चल रहा था जुआ, एसपी की स्पेशल टीम का छापा

rajgarh
राजगढ़

जंगल में जुआरी लगा रहे थे लाखों के दांव, पुलिस का छापा

rajgarh
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.