जंगल में जुआरी लगा रहे थे लाखों के दांव, पुलिस का छापा

police raid jungle gambling den (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ के पड़ोसी जिले आगर मालवा के सुसनेर क्षेत्र में पुलिस ने जुए का बड़ा फड़ पकड़ा है। सुसनेर क्षेत्र के डग रोड स्थित कंठाल नदी किनारे जंगल में चल रहे जुआ फड़ पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की। मौके से 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें से 15 राजगढ़ जिले के हैं जो वहां जाकर जुआ खेल रहे थे। मौके से 2,52,000 रुपए नकद तथा तीन ताश की गड्डियां जब्त की गईं हैं। पुलिस को मुखबिर के जरिए जुआ फड़ संचालित होने की सूचना मिली थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, 23 फरवरी की रात गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि आडे खाल के पास 25–30 लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर थाना सुसनेर पुलिस ने सुनियोजित तरीके से दबिश दी। आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। गिरफ्तार आरोपी राजगढ़ के अलावा झालावाड़, सोयत, जीरापुर और सुसनेर क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं।
सुसनेर पुलिस की कार्रवाई में राजगढ़ के जो जुआरी पकड़ाए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं।
