जल निगम की मैन लाइन फूटी, हाईटेंशन लाइन तक पहुंची बौछारें, 100 गांवों की जलापूर्ति ठप

घटना कलेक्ट्रेट रोड के सामने आकाशवाणी केंद्र के पास की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम करीब सात बजे खिलचीपुर रोड पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी मशीन की खुदाई में मेन पाइपलाइन आ गई। जेसीबी का पंजा पाइपलाइन से टकराते ही तेज दबाव के साथ पानी का फव्वारा कई फीट ऊंचाई तक उठने लगा। प्रेशर इतना अधिक था कि, पानी ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन और पोल तक पहुंच गया। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन के समीप ही ट्रांसफॉर्मर लगा होने से बड़े हादसे की आशंका खड़ी हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल बिजली विभाग को सूचना दी। विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर एहतियातन संबंधित लाइन की बिजली सप्लाई बंद कर दी, जिससे संभावित दुर्घटना टल गई।