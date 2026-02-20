राजगढ़ में कांग्रेस समर्थक युवक ने मचाया हंगामा, CEO से की बदतमीजी; मामला दर्ज

जानकारी के अनुसार, सीईओ जनपद पंचायत गोविंदसिंह सौलंकी की रिपोर्ट पर हंगामा करने वाले युवक हेमराज पिता देवीलाल दांगी (35) निवासी धुआंखेड़ी (छापीहेड़ा) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीईओ ने बताया कि आरोपी ने शासकीय कार्य में बाधा डालकर गालियां दी। बताया जाता है कि उक्त युवक के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं। पुलिस ने जांच शुरू की है। यह भी बताया जाता है कि पीएम आवास नहीं मिलने से वह नाराज है। साथ ही जनपद, ग्राम पंचायत सभी पर रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी के भी आरोप उसने लगाए हैं। हालांकि यह सब जांच का विषय है।