एमपी के इस जिले में जनपद सदस्य ने सरपंच से मांगे पैसे, न देने पर की पिटाई

MP News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील के खानपुरा पंचायत के सरपंच के साथ जनपद सदस्य द्वारा अड़ीबाजी कर शराब पीने रुपए मांगने व न देने पर हाथ थप्पड़ों से जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पूरी घटना खानपुरा गांव की है। यह मंगलवार शाम करीब सात बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने सरपंच की शिकायत पर आरोपी जनपद सदस्य के खिलाफ मारपीट और अड़ीबाजी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।