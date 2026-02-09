NH-46 पर भीषण हादसा, कार को टक्कर मारते हुए पलटा ट्रक, 1 की दर्दनाक मौत 1 गंभीर

सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। इस भीषण सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बदरवारा में रहने वाले 25 वर्षीय आकाश पिता कुवर पाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उसका सहायक 40 वर्षीय भीम सिंह पिता नेनसिंह गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बताया रहा है कि, ट्रक पहले ही अनियंत्रित हो चुका था। वहीं, कार से टकराते ही पलट गया। ये तो गनीमत रही कि, ट्रक कार पर नहीं पलटा, वरना हादसा और भी भयावह रूप धारण कर सकता था। फिलहाल, सिटी पुलिस मामले को जांच में जुट गई है।