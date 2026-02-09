9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

NH-46 पर भीषण हादसा, कार को टक्कर मारते हुए पलटा ट्रक, 1 की दर्दनाक मौत 1 गंभीर

Horrific Accident : तेज रफ्तार ट्रक कार को टक्कर मारते हुए पलट गया। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्रक सवार साथी गंभीर रूप से घायल है।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 09, 2026

Horrific Accident

NH-46 पर भीषण हादसा (Photo Source- Patrika Input)

Horrific Accident :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर-46 के फोरलेन पर अरन्या चौकी के पास बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक करीब 40 फीट तक लहराते हुए कार को टक्कर मारकर पलटी खा गया। हादसा इतना भीषण था कि, ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं ट्रक में सवार उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल है।

सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। इस भीषण सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बदरवारा में रहने वाले 25 वर्षीय आकाश पिता कुवर पाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उसका सहायक 40 वर्षीय भीम सिंह पिता नेनसिंह गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बताया रहा है कि, ट्रक पहले ही अनियंत्रित हो चुका था। वहीं, कार से टकराते ही पलट गया। ये तो गनीमत रही कि, ट्रक कार पर नहीं पलटा, वरना हादसा और भी भयावह रूप धारण कर सकता था। फिलहाल, सिटी पुलिस मामले को जांच में जुट गई है।

ट्रक सवार दोनों चाचा-भतीजा, चालक की मौत

ट्रक में आरसी का माल फसल की दवाई आदि भरकर इंदौर से गाजियाबाद जा रहे थे। तभी अरन्या चौकी के पास हादसे का शिकार हो गए। पलटी खाने से ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि, ट्रक सवार दोनों चचा-भतीजा थे, जो इंदौर से माल भरकर गाजियाबाद के लिए निकले थे। फिलहाल, भतीजा भतीजा ट्रक चला रहा था, जबकि चाचा सहायत ते तौर पर मौजूद थे। हादसे में ट्रक चाक भतीजे की मौत हो गई है।

ये भी पढ़ें

शिल्पकार ने बना डाला दुनिया का सबसे छोटा सोने का अफीम डोडा, अद्भुत कलाकृति देख रह जाएंगे दंग
नीमच
Unique Record

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 11:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / NH-46 पर भीषण हादसा, कार को टक्कर मारते हुए पलटा ट्रक, 1 की दर्दनाक मौत 1 गंभीर

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आगरा मुंबई हाईवे पर काफी देर तक रही अफरा-तफरी

byaora
राजगढ़

मां को आखिरी कॉल– 'अच्छा बेटा बनने के बजाय हमेशा आपका नुकसान किया, अब बस…'

rajgarh
राजगढ़

एमपी में 'लाड़ली बहना' से नाम कटवाने की धमकी देने वाले मंत्री ने मारी 'पलटी'

minister karan sing verma
राजगढ़

एमपी के इस शहर में पहली बार पहुंची रेल, देखकर दंग रह गए लोग

First Train Reaches in this city of MP
राजगढ़

बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम तोड़ रहा था बदमाश, अचानक बजने लगा सायरन; फिर हुआ ये…

rajgarh news
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.