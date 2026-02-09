NH-46 पर भीषण हादसा, कार को टक्कर मारते हुए पलटा ट्रक, 1 की दर्दनाक मौत 1 गंभीर

NH-46 पर भीषण हादसा (Photo Source- Patrika Input)
Horrific Accident :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर-46 के फोरलेन पर अरन्या चौकी के पास बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक करीब 40 फीट तक लहराते हुए कार को टक्कर मारकर पलटी खा गया। हादसा इतना भीषण था कि, ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं ट्रक में सवार उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल है।
सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। इस भीषण सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बदरवारा में रहने वाले 25 वर्षीय आकाश पिता कुवर पाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, उसका सहायक 40 वर्षीय भीम सिंह पिता नेनसिंह गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। बताया रहा है कि, ट्रक पहले ही अनियंत्रित हो चुका था। वहीं, कार से टकराते ही पलट गया। ये तो गनीमत रही कि, ट्रक कार पर नहीं पलटा, वरना हादसा और भी भयावह रूप धारण कर सकता था। फिलहाल, सिटी पुलिस मामले को जांच में जुट गई है।
ट्रक में आरसी का माल फसल की दवाई आदि भरकर इंदौर से गाजियाबाद जा रहे थे। तभी अरन्या चौकी के पास हादसे का शिकार हो गए। पलटी खाने से ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि, ट्रक सवार दोनों चचा-भतीजा थे, जो इंदौर से माल भरकर गाजियाबाद के लिए निकले थे। फिलहाल, भतीजा भतीजा ट्रक चला रहा था, जबकि चाचा सहायत ते तौर पर मौजूद थे। हादसे में ट्रक चाक भतीजे की मौत हो गई है।
बड़ी खबरेंView All
राजगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग