बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम तोड़ रहा था बदमाश, अचानक बजने लगा सायरन; फिर हुआ ये…

शहर के बीचों बीच सामने एटीएम काटने की कोशिश किए जाने की इस वारदात ने एक बार फिर से पुलिस की रात की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वह भी तब, जब तीन दिन पहले ही हाईवे के डोबरा स्थित सलूजा वेयरहाउस में 2 दर्जन नकाबपोश बदमाशों द्वारा चौकीदारों को बंधक बनाकर गेहूं लूटने की बड़ी वारदात सामने आ चुकी है। इसके बाद भी पुलिस गश्त की व्यवस्था में टाइट नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि, एटीएम लूट की बड़ी कोशिश की यह वारदात सामने आई है।