मां को आखिरी कॉल– ‘अच्छा बेटा बनने के बजाय हमेशा आपका नुकसान किया, अब बस…’

मृतक के पिता गोकुल प्रसाद ने बताया कि बंटी ने अन्नपूर्णा फायनेंस कंपनी से 40 हजार रुपये का समूह लोन लिया था। गुरुवार को इसकी पहली किस्त की तारीख थी, वह गुरुवार सुबह 9 बजे घर से किस्त जमा करने की बात कहकर बाइक से निकला था। इसके बाद शाम 4 बजे उनसे अपने मोबाइल से घर के नंबर पर कॉल कर अपनी मां पप्पी बाई से बात की। इसमें बंटी ने पप्पी बाई से कहा कि मां, मैंने आपका अच्छा बेटा बनने की बजाय हमेशा आप लोगों का नुकसान ही किया है। अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, अब जिंदा घर नहीं आऊंगा। कहते हुए फोन काटकर मोबाइल बंद कर लिया। तभी से परिजन उसे ढूंढ़ रहे थे, तभी देर रात को ट्रैक पर वह गंभीर हालत में पड़ा मिला।