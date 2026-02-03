पेट दर्द की शिकायत लेकर भर्ती हुई युवती, अस्पताल के टॉयलेट में दिया बच्चे को जन्म, डॉक्टरों में हड़कप

वहीं, कोतवाली पुलिस इस मामले में युवती की शिकायत पर देर रात को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने का प्रकरण दर्ज कर रही थी। दरअसल, शहरी इलाके की 25 वर्षीय युवती उसके मां के साथ सिविल अस्पताल पहुंची थी। जहां पेटदर्द की शिकायत बताते हुए उसे भर्ती कराया गया था। शाम करीब 4 बजे युवती फीमेल वार्ड के टॉयलेट में नवजात बच्ची को जन्म दिया। घटना की जानकारी जैसे ही अस्पताल प्रबंधन को हुई तो नवजात की सुरक्षा के लिहाज से तुरंत पुलिस को सूचना दी।