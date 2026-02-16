कुंवारा बताकर बनाया ‘ऑनलाइन रिश्ता’, शादी से इंकार करते ही मांग लिए इतने लाख रूपये

पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि, आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है व तलाक भी नहीं हुआ है। फिर भी उसने स्वयं को कुंवारा बताकर पीड़िता पर शादी का दबाव बनाया। दबाव बनाने आरोपी ने पीड़िता का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर उसकी बैंक के हेड ऑफिस भेज दिया। शिकायत पर विभागीय जांच बैठाई गई, जिससे युवती को मानसिक प्रताड़ना व सामाजिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। परिवार का कहना है कि आरोपी का मकसद आर्थिक उगाही सहित बदनाम कर दबाव बनाना था।