एमपी में ‘ऑपरेशन शुद्धि’; किचन और सरसों के खेत में छिपाकर रखी 21 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त

करीब सप्ताह भर से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस ने 11 फरवरी को आरोपियों की धरपकड़ की और कुल 21.510 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की। पुलिस टीम ने मुखबिरी के आधार पर ग्राम माणा के पास से आरोपी दीपक गुर्जर (29) निवासी ग्राम अरनिया को पकड़ा। उसने अपने घर के किचन में 10.160 किलो एमडी छिपा रखी थी। वहीं, दीपक की निशानदेही पर रघुनंदन पाटीदार (34) निवासी ग्राम गोघटपुर को बरखेड़ा खुर्द (राजस्थान) से पकड़ा। उसने बाबाजी वाले सरसों के खेत पर 11.350 किलो एमडी छिपा रखी थी। दोनों से कुल 21.510 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की गई है जिसकी कीमत करीब 21 करोड़ रुपए बताई गई है।