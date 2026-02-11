‘कलेक्टर अंकल, इन गायों को गौशाला पहुंचा दो’, दुर्दशा देख बच्चे ने बनाया भावुक वीडियो

mp news: हेलो दोस्तों, हम चाटूखेड़ा से आ रहे थे तो हमको बहुत सारी गाय दिखी और आधी गाय तो कंकाल बन गईं, आधी मर गईं और उनको पक्षी खा रहे थे। उनके खाने का कुछ भी नहीं था, पीने का भी कुछ नहीं था और उनका घर भी नहीं था। मैंने मम्मा से पूछा उनका घर नहीं होता तो मम्मा ने बोला- गौशाला उनका घर होता है। तो मैंने मम्मा से पूछा इनको गौशाला कौन भेजेगा? तो मम्मा ने बोला- कलेक्टर सर, तो कलेक्टर अंकल इन गायों को गौशाला पहुंचा दो ताकि तब ही सब गाय मरने से बच जाएंगी। ये भाव मध्यप्रदेश के राजगढ़ के एक पांच साल के बच्चे मनी ठाकुर के हैं। मनी ठाकुर ने गायों की दुर्दशा देखकर एक वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।