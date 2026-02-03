एमपी में मंदिर में मूर्ति के पीछे युवक-युवती की अश्लील हरकत, वीडियो वायरल

जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें रामवन स्थित मंदिर परिसर में मूर्ति के पीछे युवक-युवती आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही धार्मिक संगठनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। मंदिर के पुजारी अंश शर्मा ने रामवन चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुजारी ने शिकायत में कहा कि मंदिर जैसे पवित्र और आस्था से जुड़े स्थान पर इस तरह की गतिविधि से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पुजारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात युवक-युवती के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही वीडियो बनाने और उसे वायरल करने वाले व्यक्तियों की पहचान भी की जा रही है। सुराग जुटाने के लिए मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।