3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

एमपी में मंदिर में मूर्ति के पीछे युवक-युवती की अश्लील हरकत, वीडियो वायरल

mp news: मंदिर में कपल का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश, मंदिर के पुजारी ने दर्ज कराई FIR।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Shailendra Sharma

Feb 03, 2026

satna

couple engaging in obscene acts behind idol in a temple video viral (एआई से बनाई गई तस्वीर)

mp news: मध्यप्रदेश के सतना जिले के एक मंदिर में युवक-युवती के अश्लील हरकत करते वीडियो के वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। वायरल वीडियो जिले के रामवन स्थित मंदिर परिसर का है जहां मंदिर की मूर्ति के पीछे युवक-युवती आपत्तिजनक हालत में थे तभी किसी ने दूर से मोबाइल से उनका वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया जिससे हड़कंप मच गया। मंदिर के पुजारी ने अज्ञात युवक-युवती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वीडियो काफी आपत्तिजनक है इसलिए पत्रिका इसका प्रकाशन नहीं कर रहा है।

मंदिर में मूर्ति के पीछे अश्लील हरकत

जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें रामवन स्थित मंदिर परिसर में मूर्ति के पीछे युवक-युवती आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आते ही धार्मिक संगठनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। मंदिर के पुजारी अंश शर्मा ने रामवन चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुजारी ने शिकायत में कहा कि मंदिर जैसे पवित्र और आस्था से जुड़े स्थान पर इस तरह की गतिविधि से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पुजारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात युवक-युवती के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही वीडियो बनाने और उसे वायरल करने वाले व्यक्तियों की पहचान भी की जा रही है। सुराग जुटाने के लिए मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी हरकतें

ये पहली बार नहीं है जब मध्यप्रदेश में मंदिर में युवक-युवतियों के अश्लील हरकत की है। बीते महीने सतना जिले के ही कोठी इलाके के अवघट नाथ महादेव मंदिर परिसर में युवक-युवती के आपत्तिजनक हालत में होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उससे एक महीने पहले दिसंबर 2025 में गुना जिले के बजरंगगढ़ स्थित बीस भुजा देवी मंदिर परिसर में भी कपल का शारीरिक संबंध बनाते वीडियो सामने आया था।

ये भी पढ़ें

एमपी के मंदिर में अश्लील हरकत, आपत्तिजनक हालत में मिला जोड़ा
सतना
satna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Feb 2026 04:53 pm

Published on:

03 Feb 2026 04:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / एमपी में मंदिर में मूर्ति के पीछे युवक-युवती की अश्लील हरकत, वीडियो वायरल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंटरव्यू कैंसिल: एमपी के सतना में दिल्ली-यूपी समेत कई जिलों से पहुंचे बेरोजगार, मची अफरा-तफरी

सतना

रेड जोन में है एमपी का ये जिला, ‘1394 गांवों’ की मैपिंग नहीं

Minor Irrigation Census
सतना

11.23 लाख लोगों को नहीं मिलेगा सरकारी राशन, रेड जोन में 18 जिले, देखें लिस्ट

government ration
सतना

बरदाडीह रेलवे फाटक से लेकर जोन कार्यालय तक खुदाई के कारण सड़क बदहाल

satna
सतना

एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध, छेनी-हथौड़े से 9 इंच मोटी बाउंड्री काटी; युवक गिरफ्तार

सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.