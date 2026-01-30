30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध, छेनी-हथौड़े से 9 इंच मोटी बाउंड्री काटी; युवक गिरफ्तार

MP News: मध्यप्रदेश के सतना स्थित एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना सामने आई है।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Himanshu Singh

Jan 30, 2026

MP News: मध्यप्रदेश के सतना शहर में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। आदर्श नगर की ओर सुनसान इलाके से एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल को छेनी-हथौड़े से काटकर भीतर घुसपैठ और चोरी की कोशिश की गई। कर्मियों ने बुधवार को मौके पर ही युवक को पकड़ लिया। एयरपोर्ट प्रशासन की शिकायत पर कोलगवां पुलिस ने आरोपी चंदन पाल (19) निवासी मोहन्ना को गिरफ्तार कर लिया है।

तीन-चार से चल रह था सेंधमारी का काम

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले तीन-चार दिनों से रोज देर शाम झाड़ियों की आड़ में आता था और बाउंड्री पर छेनी मारकर धीरे-धीरे सुराग बना रहा था। बुधवार तक वह करीब 9 इंच मोटी बाउंड्री वॉल में सेंध लगा चुका था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहले पुलिस को गुमराह करते हुए कहा कि अंदर घुस गए पिल्ले को निकालने लिए दीवार तोड़ी। लेकिन कड़ाई से के पूछताछ पर उसने स्वीकार किया कि एयरपोर्ट से कुर्सी और कंप्यूटर चोरी करने की नीयत से तोड़फोड़ की थी। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचने से करीब 20 से 30 हजार रुपये की क्षति आंकी गई है।

बाउंड्री वॉल तोड़कर की एंट्री

घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन सकते में है और बाउंड्री के बाहरी हिस्से में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बताया कि सतना एयरपोर्ट में कार्यरत इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर अंकित गुप्ता ने थाना कोलगवां में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि शाम करीब 6 बजे आरोपी ने रनवे के पास स्थित बाउंड्री वॉल तोड़कर अवैध रूप से भीतर प्रवेश किया।

छेनी-हथौड़ा और साइकिल जब्त

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छेनी हथौड़ा और साइकिल जब्त की है। मामले में आरोपी के खिलाफ सेंधमारी, चोरी की कोशिश और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को को गुरुवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर सतर्कता और कड़ी की जा रही है।

बीटेक का छात्र निकला आरोपी

गिरफ्तार आरोपी चंदन पाल (19) वर्तमान में हवाई पट्टी के पास रहता है। वह शहर के एक निजी कॉलेज से बीटेक का छात्र है। पुलिस ने I उसका मोबाइल जब्त किया है। जिसमें उसने परिजनों और रिश्तेदारों के नंबर कोड वर्ड में सेव कर रखे थे। वह परिजनों से व्हाट्सऐप कॉलिंग के जरिए बात करता था। मोबाइल को तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 02:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध, छेनी-हथौड़े से 9 इंच मोटी बाउंड्री काटी; युवक गिरफ्तार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्कूल रिपेयरिंग घोटाला: बिना निर्माण भुगतान का आंकड़ा 4 करोड़ 20 लाख तक पहुंचा

school
सतना

1 कुत्ते ने 54 अपराधियों को पहुंचाया जेल, जुटाए अहम सुराग

sniffer dog Spartan
सतना

एमपी में भाजपा नेता ने युवती को मारे 6 थप्पड़, छोड़ने की लगाती रही गुहार

satna
सतना

कलेक्ट्रेट में ड्यूटी के दौरान कर्मचारी को आया हार्ट अटैक, चली गई जान

satna news
सतना

गणतंत्र दिवस पर सरकारी स्कूल में किताबों के पन्ने फाड़े, उसी पर परोस दिया बच्चों को भोजन

Maihar News
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.