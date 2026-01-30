एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध, छेनी-हथौड़े से 9 इंच मोटी बाउंड्री काटी; युवक गिरफ्तार

MP News: मध्यप्रदेश के सतना शहर में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। आदर्श नगर की ओर सुनसान इलाके से एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल को छेनी-हथौड़े से काटकर भीतर घुसपैठ और चोरी की कोशिश की गई। कर्मियों ने बुधवार को मौके पर ही युवक को पकड़ लिया। एयरपोर्ट प्रशासन की शिकायत पर कोलगवां पुलिस ने आरोपी चंदन पाल (19) निवासी मोहन्ना को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले तीन-चार दिनों से रोज देर शाम झाड़ियों की आड़ में आता था और बाउंड्री पर छेनी मारकर धीरे-धीरे सुराग बना रहा था। बुधवार तक वह करीब 9 इंच मोटी बाउंड्री वॉल में सेंध लगा चुका था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहले पुलिस को गुमराह करते हुए कहा कि अंदर घुस गए पिल्ले को निकालने लिए दीवार तोड़ी। लेकिन कड़ाई से के पूछताछ पर उसने स्वीकार किया कि एयरपोर्ट से कुर्सी और कंप्यूटर चोरी करने की नीयत से तोड़फोड़ की थी। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचने से करीब 20 से 30 हजार रुपये की क्षति आंकी गई है।
घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन सकते में है और बाउंड्री के बाहरी हिस्से में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बताया कि सतना एयरपोर्ट में कार्यरत इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर अंकित गुप्ता ने थाना कोलगवां में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि शाम करीब 6 बजे आरोपी ने रनवे के पास स्थित बाउंड्री वॉल तोड़कर अवैध रूप से भीतर प्रवेश किया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छेनी हथौड़ा और साइकिल जब्त की है। मामले में आरोपी के खिलाफ सेंधमारी, चोरी की कोशिश और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी को को गुरुवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर सतर्कता और कड़ी की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी चंदन पाल (19) वर्तमान में हवाई पट्टी के पास रहता है। वह शहर के एक निजी कॉलेज से बीटेक का छात्र है। पुलिस ने I उसका मोबाइल जब्त किया है। जिसमें उसने परिजनों और रिश्तेदारों के नंबर कोड वर्ड में सेव कर रखे थे। वह परिजनों से व्हाट्सऐप कॉलिंग के जरिए बात करता था। मोबाइल को तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है।
