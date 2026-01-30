एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध, छेनी-हथौड़े से 9 इंच मोटी बाउंड्री काटी; युवक गिरफ्तार

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पिछले तीन-चार दिनों से रोज देर शाम झाड़ियों की आड़ में आता था और बाउंड्री पर छेनी मारकर धीरे-धीरे सुराग बना रहा था। बुधवार तक वह करीब 9 इंच मोटी बाउंड्री वॉल में सेंध लगा चुका था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहले पुलिस को गुमराह करते हुए कहा कि अंदर घुस गए पिल्ले को निकालने लिए दीवार तोड़ी। लेकिन कड़ाई से के पूछताछ पर उसने स्वीकार किया कि एयरपोर्ट से कुर्सी और कंप्यूटर चोरी करने की नीयत से तोड़फोड़ की थी। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचने से करीब 20 से 30 हजार रुपये की क्षति आंकी गई है।