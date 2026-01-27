गणतंत्र दिवस पर सरकारी स्कूल में किताबों के पन्ने फाड़े, उसी पर परोस दिया बच्चों को भोजन

गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूल में ध्वजारोहण और अन्य कार्यक्रमों की धूम रही। इसके बाद विशेष भोज के रूप में मिड-डे मील का आयोजन किया गया था। लेकिन, जो दृश्य सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला था। सामने आई तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि, बच्चे स्कूल परिसर के मैदान में जमीन पर बैठे हैं। उनके सामने न कोई थाली है न प्लास्टिक पत्तल। पुरानी कॉपियों और किताबों के पन्नों को फाड़कर बिछाया गया था, जिन पर स्याही के दाग और गंदगी साफ नजर आ रही है। इन्हीं कागजों पर हलवा-पुड़ी परोसी गई।