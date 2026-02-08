एमपी के प्रसिद्ध संत हुए ब्रह्मलीन, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब; CM भी जाएंगे

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव परमहंस सच्चिदानंद के निधन पर शोक जताया है। कहा, धारकुंडी आश्रम के संस्थापक परमहंस सच्चिदानंद महाराज के परलोक गमन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका संपूर्ण जीवन सेवा, साधना और मानवता के कल्याण को समर्पित रहा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल अनुयायियों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सांसद गणेश सिंह ने धारकुंडी महाराज एक ऐसे महान संत थे कि एक बार जो भी उनसे मिला सदा के लिए उन्हीं का हो गया। क्षेत्र में जहां उन्होंने तप किया था धारकुंडी आश्रम आज वह तीर्थ स्थल बन गया है। सांसद ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया