16 बरस की दुल्हन…36 साल का दूल्हा, सज चुका था शादी का मंडप; अचानक प्रशासन ने रुकवाई शादी

परियोजना अधिकारी ने जब दादा दादी से बात की तो पता चला कि किशोरी के पिता हत्या के मामले में जेल में है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। किशोरी की छोटी बहने जो 13 व 7 साल की है तथा छोटा भाई 11 साल का है उन्हें रेस्क्यू के रूप में वन स्टाप सेंटर लाया गया है। बच्चियों को जबलपुर के लाड़ली बसेरा व बच्चे को कटनी स्थित बाल गृह भेजा जाएगा। किशोरी का 10वीं बोर्ड का पेपर है। वह गांव में रहेगी।