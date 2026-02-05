सतना हवाई पट्टी का होगा विस्तार, ‘517 एकड़’ जमीन का सरकारी होना शेष

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जिला प्रशासन अब हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इस मामले को लेकर कलेक्टर सतीश कुमार एस ने सतना एयर पोर्ट डायरेक्टर अशोक गुप्ता और भोपाल एयर पोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी के साथ चर्चा की। रामजी अवस्थी ने हवाई पट्टी विस्तार को लेकर पहले अतिक्रमण की पेंच फंसाई। जब उन्हें बताया गया कि यह जिम्मेदारी तो आपकी ही है। जिला प्रशासन सहयोग करेगा। इसके बाद अवस्थी ने दूसरी पेंच फंसाई और कहा कि विस्तार के लिए 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी।