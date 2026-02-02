इंटरव्यू कैंसिल: एमपी के सतना में दिल्ली-यूपी समेत कई जिलों से पहुंचे बेरोजगार, मची अफरा-तफरी

दरअसल, सीमेंट कंपनी द्वारा हाल ही में जारी विज्ञापन के तहत 1 फरवरी को भरहुत नगर स्थित कार्यालय में सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाने थे। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर सहित कई पदों के लिए युवाओं को बायोडाटा और जरूरी दस्तावेजों के साथ बुलाया गया था, लेकिन कंपनी के अनुमान से कई गुना अधिक करीब एक हजार से ज्यादा युवक सतना ही नहीं, बल्कि लखनऊ, प्रयागराज, सागर, दिल्ली, कटनी, मैहर और पन्ना जैसे कई जगहों से भी यहां पहुंच गए।