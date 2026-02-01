रेड जोन में है एमपी का ये जिला, ‘1394 गांवों’ की मैपिंग नहीं

सतना जिले में कुल 1394 गांव है। लेकिन एक भी गांव में पटवारियों ने विलेज मैपिंग प्रारंभ नहीं की है। विलेज मैपिंग के दौरान गांव के स्तर पर सिंचाई के साधनों की पहचान की जाती है। इसमें ट्यूबवेल, डगवेल (कुआं), सतही लिफ्ट सिंचाई, तालाब, पोखर सहित अन्य जल निकायों की भौतिक रूप से पहचान की जाती है। इसके बाद मोबाइल ऐप के माध्यम से पानी के स्रोतों के अक्षांश-देशांतर और उनकी तस्वीरें ली जाती है। लेकिन यह कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है और सतना जिले की प्रगति शून्य बताई गई है। यही स्थिति गैहर जिले की है। यहां के कुल 638 गांवों में भी प्रगति शून्य है।