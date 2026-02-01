1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

रेड जोन में है एमपी का ये जिला, ‘1394 गांवों’ की मैपिंग नहीं

MP News: 19 जनवरी को समीक्षा की गई थी। जिसमें लगभग 30 जिलों में गणना का काम प्रारंभ ही नहीं हुआ है।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Astha Awasthi

Feb 01, 2026

Minor Irrigation Census

Minor Irrigation Census प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: सातवीं लघु सिंचाई गणना का कार्य प्रारंभ है। इसमें सभी लघु सिंचाई योजनाओं (2000 हेक्टेयर तक के कमान क्षेत्र वाली भूजल और सतही जल प्रणालियां) और जल निकायों (तालाब, पोखर, झील) के आंकड़े इकट्ठा किए जाने है। इसके लिए मार्च 2025 में प्रशिक्षण दिया जा चुका लेकिन सतना जिले में अभी तक एक भी पटवारी ने गिनती तक शुरू नहीं की है।

विगत सप्ताह की गई समीक्षा में शून्य प्रगति वाले जिलों में सतना जिला भी शामिल है जिसे शासन स्तर पर रेड जोन में शामिल किया गया है। इस मामले में संचालक कृषि ने आपत्ति जाहिर करते हुए कलेक्टर को प्रगति संतोषजनक स्थिति में लाने निर्देशित किया है।

विलेज मैपिंग प्रारंभ नहीं

सतना जिले में कुल 1394 गांव है। लेकिन एक भी गांव में पटवारियों ने विलेज मैपिंग प्रारंभ नहीं की है। विलेज मैपिंग के दौरान गांव के स्तर पर सिंचाई के साधनों की पहचान की जाती है। इसमें ट्यूबवेल, डगवेल (कुआं), सतही लिफ्ट सिंचाई, तालाब, पोखर सहित अन्य जल निकायों की भौतिक रूप से पहचान की जाती है। इसके बाद मोबाइल ऐप के माध्यम से पानी के स्रोतों के अक्षांश-देशांतर और उनकी तस्वीरें ली जाती है। लेकिन यह कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है और सतना जिले की प्रगति शून्य बताई गई है। यही स्थिति गैहर जिले की है। यहां के कुल 638 गांवों में भी प्रगति शून्य है।

छठवीं गणना में हुआ था बड़ा फर्जीवाड़ा

छठवीं लघु सिंचाई संगणना एवं जल निकायों की गणना संदर्भ-वर्ष 2017-18 के आधार पर की गई। थी जिसमें सतना में बड़ा फर्जीवाड़ा पाया गया था। पटवारियों ने अपने सर्वे में जिले में 54 जल निकाय बताए थे। लेकिन जब रिमोट सेंसिंग डाटा से सत्यापन किया था तो इनकी संख्या 2325 मिली। गायब मिले 2271 जल निकायों का सत्यापन कर फीडिंग करवाई गई थी।

19 जनवरी को समीक्षा की गई थी। जिसमें लगभग 30 जिलों में गणना का काम प्रारंभ ही नहीं हुआ है। यह लापरवाही अत्यंत आपत्तिजनक है। कलेक्टरों को कहा गया है कि वे इसकी समीक्षा कर कार्य प्रगति में लाएं।- अजय गुप्ता, संचालक कृषि

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 05:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / रेड जोन में है एमपी का ये जिला, ‘1394 गांवों’ की मैपिंग नहीं
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

11.23 लाख लोगों को नहीं मिलेगा सरकारी राशन, रेड जोन में 18 जिले, देखें लिस्ट

government ration
सतना

बरदाडीह रेलवे फाटक से लेकर जोन कार्यालय तक खुदाई के कारण सड़क बदहाल

satna
सतना

एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध, छेनी-हथौड़े से 9 इंच मोटी बाउंड्री काटी; युवक गिरफ्तार

सतना

स्कूल रिपेयरिंग घोटाला: बिना निर्माण भुगतान का आंकड़ा 4 करोड़ 20 लाख तक पहुंचा

school
सतना

1 कुत्ते ने 54 अपराधियों को पहुंचाया जेल, जुटाए अहम सुराग

sniffer dog Spartan
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.