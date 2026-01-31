बरदाडीह रेलवे फाटक से लेकर जोन कार्यालय तक खुदाई के कारण सड़क बदहाल

सतना। शहर के वार्ड क्रमांक-10 में पत्रिका टीम द्वारा शुक्रवार की दोपहर 'मोहल्ला मीटिंग' की गई। रहवासियों ने बातचीत में मुख्य समस्या सड़क व पानी की बताई है। कहा कि बरदाडीह रेलवे फाटक से लेकर नगर निगम जोन कार्यालय तक खुदाई के चलते रोड बदहाल है। टू लेन सड़क के किनारे जलावर्धन की पाइप लाइन डाली जा रही है। वहीं मध्य में सीवर लाइन पढ़ रही है। जिससे 3 से 4 किलोमीटर चलना मुश्किल हो गया। आम जनता एक माह से धूल, कीचड़ व जाम का झाम झेल रही है। हालांकि कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। वार्ड वासियों ने जनप्रतिनिधियों व अफसरों से जल्द से जल्द रेस्टोरेशन की मांग उठाई है।
सीवर की खुदाई के कारण कई महीनों से रहवासी परेशान है। घर से निकला मुश्किल है। खुले मौसम में धूल व बारिश में कीचड़ हुआ है। दीपांशी मिश्रा, रहवासी
बरदाडीह रेलवे फाटक से बायपास जोड़ने वाले मार्ग में खुदाई से आफत आ गई है। हर दिन जाम लग रहा है। खुदाई से सड़क छोटी हो गई है। पूनम पयासी, रहवासी
सीवर की खुदाई के कारण मोहल्ले में स्कूली बसें नहीं आ पा रही है। प्लेन जगह में बच्चों को उतार देती है। इसके बाद अभिभावक लेकर जाते है। गीता पटेल, रहवासी
वार्ड 10 में पानी की टंकी बन चुकी है। खोदाई कर पानी की मेन लाइन डल चुकी है। नई टंकी चालू होने से हर घर में पानी का फोर्स आएगा। सीमा सेन, रहवासी
