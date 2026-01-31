बरदाडीह रेलवे फाटक से लेकर जोन कार्यालय तक खुदाई के कारण सड़क बदहाल

सतना। शहर के वार्ड क्रमांक-10 में पत्रिका टीम द्वारा शुक्रवार की दोपहर 'मोहल्ला मीटिंग' की गई। रहवासियों ने बातचीत में मुख्य समस्या सड़क व पानी की बताई है। कहा कि बरदाडीह रेलवे फाटक से लेकर नगर निगम जोन कार्यालय तक खुदाई के चलते रोड बदहाल है। टू लेन सड़क के किनारे जलावर्धन की पाइप लाइन डाली जा रही है। वहीं मध्य में सीवर लाइन पढ़ रही है। जिससे 3 से 4 किलोमीटर चलना मुश्किल हो गया। आम जनता एक माह से धूल, कीचड़ व जाम का झाम झेल रही है। हालांकि कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। वार्ड वासियों ने जनप्रतिनिधियों व अफसरों से जल्द से जल्द रेस्टोरेशन की मांग उठाई है।