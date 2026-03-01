नेशनल लोक अदालत: प्रधान न्यायाधीश ने प्रचार-प्रसार रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पार्थ शंकर मिश्र ने रैली में सम्मिलित छात्र-छात्राओं को लोक अदालत के अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति ध्यानाकर्षित करने के लिए आग्रह किया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी प्रशांत निगम, जिला न्यायाधीश विकास भटेले, नंदराम परमार, अमर सिंह सिसोदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार सोंधिया, रजिस्ट्रार अजय यादव, विधिक सहायता अधिकारी मुहम्मद जीलानी, एकेएस यूनिवर्सिटी विधि संकाय विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर जैन, सहायक प्राध्यापक शशिकांत दुबे, धीरेन्द्र पटेल, प्रशांत तिवारी व छात्र-छात्राओं की सक्रिय सहभागिता रही।