शिक्षकों को नहीं मिलेगा ‘यात्रा भत्ता’ ! रोज चेक करनी होंगी 45 कॉपियां

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 7 मार्च को खत्म हो चुकी हैं। अब मंडल का मूल्यांकन पर जोर है। सतना मूल्यांकन केंद्र से 12वीं के विभिन्न विषयों की 34 हजार कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। इसी तरह मैहर मूल्यांकन केंद्र से 22 हजार कॉपियों की जांच गई हैं। 10वीं में सिर्फ अंग्रेजी की कॉपियां आई हैं। अब नई कॉपियां आने वाली है। मंडल इस वर्ष हायर सेकेंडरी का पहले रिजल्ट जारी कर सकता। इसलिए 12वीं की कॉपियों का जल्द से जल्द मूल्यांकन पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है।