MP News: थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा था युवक, चोरी कर ले गया जीप की लाइटें

जानकारी के अनुसार, 25 फरवरी को शाम 6 बजे मझगवां निवासी दीपक पाण्डेय उर्फ पप्पू (40) अपने भांजे के साथ एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा था। इसी दौरान वह जीप से दो लेजर और सर्च लाइट खोलकर ले गया। बताया गया कि यूपी 70 बीई 2180 नंबर की यह जीप कुछ दिन पहले एक लूट के मामले में जब्त कर थाना परिसर में खड़ी की गई थी। जीप की लेजर और सर्च लाइट महज दो हजार रुपए की थी। रूटीन जांच के दौरान जब वाहन से लाइट गायब मिली तो मामले की जांच शुरू की गई।