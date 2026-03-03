3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

आबकारी आरक्षक भर्ती में बड़ा खेल, 12 अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज

MP Excise constable recruitment Scam: आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद 12 अभ्यर्थियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

less than 1 minute read
Google source verification

सतना

image

Sanjana Kumar

Mar 03, 2026

MP Excise constable recruitment Scam

MP Excise constable recruitment Scam(photo:patrika creative)

MP Excise constable recruitment Scam: आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में फर्जीवाड़ा सामने आया है। एमपी नगर भोपालपुलिस ने 12 अभ्यर्थियों के खिलाफ शून्य पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर औद्योगिक क्षेत्र थाना रतलाम भेजा है। परीक्षा 9 से 21 सितंबर 2025 तक रतलाम पब्लिक स्कूल वीरियाखेड़ी में हुई थी।

ये है मामला

दरअसल, कर्मचारी चयन आयोग के प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट प्रणीत सिजरिया ने 12 छात्रों के डाटा में शुरुआती तौर पर कुछ गड़बडिय़ां पाई थीं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो गड़बडिय़ों का पता चला। एक व्यक्ति 12 अयार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाते नजर आया। इसके बाद इन इनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर केस दर्ज किया गया।

उधर नपा अध्यक्ष सहित 23 पर एफआइआर

सिवनी. लखनादौन नगर पालिका में दुकान आवंटन में अनियमितताओं में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने 23 के खिलाफ केस दर्ज किया है। नपा अध्यक्ष मीना बलराम गोल्हानी, दो पूर्व सीएमओ गजेंद्र पांडे, गीता वाल्मीक, राजस्व उप निरीक्षक रवि झारिया सहित दुकानदारों और प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्यों को आरोपी बनाया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 12:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / आबकारी आरक्षक भर्ती में बड़ा खेल, 12 अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

धान के खेत में 2338 आम-अमरूद! 35 लाख का कागजी मुआवजा, 29 साल बाद 6 को जेल

MP News, Bansagar project fake tree compensation scam
सतना

वेज पिज्जा की जगह भेजा नॉनवेज, Domino’s पर लगा 8 लाख का जुर्माना

satna
सतना

मैहर जा रहे श्रद्धालु ध्यान दें! 3 मार्च को मां शारदा मंदिर के पट रहेंगे बंद, जानें कारण

Maa Sharda Temple
सतना

मैहर में भाजपा मंडल अध्यक्ष के नाम पर दलाली, भक्तों पर बनाया रोपवे से जाने का दबाव

brokerage conducted using name of BJP Mandal President in Maa Sharda Devi Temple maihar mp news
सतना

MP में 25 लाख का होम लोन लेने पर मिलेगी इतनी सब्सिडी, रहेगी ये शर्त

mp news
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.