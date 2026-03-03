आबकारी आरक्षक भर्ती में बड़ा खेल, 12 अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज

MP Excise constable recruitment Scam(photo:patrika creative)
MP Excise constable recruitment Scam: आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में फर्जीवाड़ा सामने आया है। एमपी नगर भोपालपुलिस ने 12 अभ्यर्थियों के खिलाफ शून्य पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर औद्योगिक क्षेत्र थाना रतलाम भेजा है। परीक्षा 9 से 21 सितंबर 2025 तक रतलाम पब्लिक स्कूल वीरियाखेड़ी में हुई थी।
दरअसल, कर्मचारी चयन आयोग के प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट प्रणीत सिजरिया ने 12 छात्रों के डाटा में शुरुआती तौर पर कुछ गड़बडिय़ां पाई थीं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो गड़बडिय़ों का पता चला। एक व्यक्ति 12 अयार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाते नजर आया। इसके बाद इन इनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर केस दर्ज किया गया।
सिवनी. लखनादौन नगर पालिका में दुकान आवंटन में अनियमितताओं में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने 23 के खिलाफ केस दर्ज किया है। नपा अध्यक्ष मीना बलराम गोल्हानी, दो पूर्व सीएमओ गजेंद्र पांडे, गीता वाल्मीक, राजस्व उप निरीक्षक रवि झारिया सहित दुकानदारों और प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्यों को आरोपी बनाया गया है।
