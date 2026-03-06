Satna में पैरोल पर बाहर आए बदमाश ने बरसाईं गोलियां, एक की मौत

MP News: मध्य प्रदेश के सतना जिले से बड़ा मामला सामने आया है। जहां हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहा चंदन यादव नवंबर में 15 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया। लेकिन दोबारा जेल जाने की बजाय वह भाग गया। पुलिस जिस चंदन को लगातार ढूंढ़ रही थी, उसने गुरुवार रात पारिवारिक रंजिश में नागौद के बारापत्थर गांव में पिता बबलू यादव (50) और पुत्र राणा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। बबलू को 4-5 गोलियां मारी। उसे पेट और पीठ में लगीं। मौके पर ही मौत हो गई।