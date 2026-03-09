‘मैनें साजिश रची थी…’, ‘पत्नी के अफेयर’ ने कराई पति की हत्या, बेरहमी से मार डाला

मनोवैज्ञानिक तरीके से अलग-अलग पूछताछ करने पर दोनों ने हत्या की साजिश स्वीकार कर ली। पुलिस के अनुसार 4 मार्च की सुबह संदीप पटेल गुजरात से बांदा आया। फिर बाइक (यूपी-90 एई 2297) से कोठरा पहुंचा और नदी के आसपास छिपा रहा। रात करीब 10 बजे जब कौशलेन्द्र घर की ओर जा रहा था, तब उसने उसे रोक लिया। आरोपी ने नदी किनारे उसे शराब पिलाई और जब वह नशे में अचेत हो गया तो भारी पत्थर से सिर पर तीन बार वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को घसीटकर नदी पुल के नीचे फेंक दिया।