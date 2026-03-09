9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

‘मैनें साजिश रची थी…’, ‘पत्नी के अफेयर’ ने कराई पति की हत्या, बेरहमी से मार डाला

Husband murder: मनोवैज्ञानिक तरीके से अलग-अलग पूछताछ करने पर दोनों ने हत्या की साजिश स्वीकार कर ली...

2 min read
Google source verification

सतना

image

Astha Awasthi

Mar 09, 2026

Husband murder

Husband murder (Photo Source - Patrika)

Husband murder: कोठरा हत्याकांड का जैतवारा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज हत्या में मृतक की पत्नी और उसके दोस्त की साजिश सामने आई है। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी और षड्यंत्र में शामिल मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। गत 5 मार्च कौशलेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू का खून से लथपथ शव पुल के नीचे मिला था।

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर संदेह के घेरे में आए संदीप पटेल (32) निवासी बेलदान थाना बिसंडा जिला बांदा (यूपी) तथा मृतक की पत्नी कुसुम सिंह उर्फ रीना (28) को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

तीन बार वार कर हत्या कर दी

मनोवैज्ञानिक तरीके से अलग-अलग पूछताछ करने पर दोनों ने हत्या की साजिश स्वीकार कर ली। पुलिस के अनुसार 4 मार्च की सुबह संदीप पटेल गुजरात से बांदा आया। फिर बाइक (यूपी-90 एई 2297) से कोठरा पहुंचा और नदी के आसपास छिपा रहा। रात करीब 10 बजे जब कौशलेन्द्र घर की ओर जा रहा था, तब उसने उसे रोक लिया। आरोपी ने नदी किनारे उसे शराब पिलाई और जब वह नशे में अचेत हो गया तो भारी पत्थर से सिर पर तीन बार वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को घसीटकर नदी पुल के नीचे फेंक दिया।

मोबाइल पर बातचीत से बढ़ा विवाद

पुलिस जांच में सामने आया कि संदीप और मृतक की पत्नी रीना के बीच मोबाइल पर बातचीत होती थी, जो डब्लू को पसंद नहीं थी। इस बात को लेकर कई बार विवाद हुआ था। करीब एक माह पहले दोनों की मोबाइल पर दोस्ती हुई थी। पुलिस ने बताया कि संदीप और रीना के बीच प्रेम प्रसंग की आशंका कौशलेंद्र को बनी रहती थी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि कौशलेंद्र ने उससे करीब 25 से 30 हजार रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहा था। इस बात से भी वह नाराज था।

गुजरात में हुई थी दोनों की पहचान

कौशलेंद्र पहले सूरत में निजी सुरक्षा कंपनी में सुपरवाइजर था। वहीं संदीप पटेल सूरत की धागा कंपनियों में कमीशन पर सतना और बांदा से मजदूर भेजने का काम करता था। इसी दौरान दोनों की पहचान हुई थी। पुलिस ने हत्या, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी रीना के दो बच्चे हैं, जबकि आरोपी संदीप भी शादीशुदा और बाल-बच्चों वाला है।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस जिले में ‘1586 कॉलोनियों’ में हुए अवैध निर्माण, होगी बड़ी कार्रवाई
भोपाल
construction is illegal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 03:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / ‘मैनें साजिश रची थी…’, ‘पत्नी के अफेयर’ ने कराई पति की हत्या, बेरहमी से मार डाला

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR कराने वाले आशुतोष महाराज पर चलती ट्रेन में हमला, मची सनसनी

Ashutosh Maharaj attacked in Rewa Anand Vihar Express swami Avimukteshwarananda mp news
सतना

MP News: थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा था युवक, चोरी कर ले गया जीप की लाइटें

सतना

Satna में पैरोल पर बाहर आए बदमाश ने बरसाईं गोलियां, एक की मौत

satna news
सतना

होली जैसे त्यौहार पर भी खाद्यान्न से वंचित ग्रामीणों ने किया जल सत्याग्रह, 3 माह से नहीं मिला राशन

rashan
सतना

बाणसागर मुआवजा घोटाला: 2338 फर्जी पेड़ दिखाकर 35 लाख निकाले, तहसीलदार मणिराज समेत 6 को 5 साल की सजा

bansagar
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.