अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR कराने वाले आशुतोष महाराज पर चलती ट्रेन में हमला, मची सनसनी

MP News: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआइआर कराने वाले आशुतोष महाराज ब्रह्मचारी पर रविवार तड़के चलती ट्रेन में जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। आशुतोष महाराज के अनुसार, सुबह पांच बजे रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट कोच में 2 से 3 लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। आशुतोष दिल्ली से प्रयागराज आ रहे रहे थे और ट्रेन के एसी फर्स्ट कोच के एफ केबिन में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अज्ञात लोगों ने उन्हें जान से मारने का प्रयास किया।