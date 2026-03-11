सतना जिले में 12 फीसदी महंगी होंगी जमीनें, शहर के डिलौरा में 25 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी

नई गाइड लाइन में शहर के जिन इलाकों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है उनमें डेलौरा, बांधवगढ़, बदखर, लोटस सिटी, पेप्टेक सिटी, मझबोंगवा, घूरडांग हाउसिंग बोर्ड कालोनी, बसंत बिहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जमीनों की दरें 25 से 20 फीसदी तक बढ़ी हैं। यह शहर के सर्वाधिक वृद्धि वाले इलाके हैं। कम वृद्धि वाले इलाके में शेरगंज और इससे लगे क्षेत्र हैं यहां पर 10 से 15 फीसदी की वृद्धि की गई है। विराट नगर जैसे क्षेत्र में कोई ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। वहीं शहर के बाजार इलाके में भी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति अगर देखें तो जहां काफी लंबे समय से जमीनों के रेट नहीं बढ़े थे लेकिन अब विकास कार्य होने से यहां जमीनों की दरों में 100 फीसदी की वृद्धि की गई है। ऐसे इलाके मझगवां से लगे क्षेत्र हैं। वहीं शहर में ऐसी स्थिति सिग्नेचर ग्रीन रोड वार्ड नंबर 17 में जमीनों के रेट दोगुने किए गए हैं।