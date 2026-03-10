ईरान-अमेरिका युद्ध: ‘सिलेंडर बुकिंग’ को लेकर नया निर्देश जारी, तय की गई समय-सीमा

LPG Cylinder Crisis: पश्चिम एशिया में जारी ईरान- अमेरिका संघर्ष का असर अब दिखने लगा है। इसका प्रभाव एलपीजी आपूर्ति में होने के कारण भारत सरकार ने घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति लगातार बनाए रखने व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति पर प्रतिबंध के निर्देश दिए हैं। तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों के पास इस संबंध में आदेश भी आ चुके हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि व्यावसायिक सिलेंडरों की सप्लाई विशेष तौर पर होटल और रेस्टोरेंट पर प्रतिबंधित की जाए, लेकिन अत्यावश्यक सेवाओं जैसे हॉस्पिटल आदि में सप्लाई जारी रहेगी।