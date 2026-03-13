Good news: नवरात्रि में मैहर में रुकेंगी ’30 ट्रेनें’, टाइम टेबल जारी

Indian Railway: रेल प्रशासन द्वारा चैत्र नवरात्रि के अवसर पर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। मां शारदा धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 15 जोड़ी रेलगाडिय़ों का मैहर स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है। इन ट्रेनों को 19 मार्च से 1 अप्रेल तक 5 मिनट का अस्थाई हाल्ट प्रदान किया गया है। रेलवे ने ट्रेनों का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बता दें कि नवरात्रि के दौरान मां शारदा धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में दूर-दराज से आने वाले यात्रियों को ट्रेन से उतरने और आगे की यात्रा करने में सुविधा मिल सके, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है।