गरीब रथ एक्सप्रेस में तीन युवकों ने बनाई रील, RPF ने दर्ज किया केस

कोच में यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों ने डांस का वीडियो बना लिया और बाद में रेलवे अधिकारियों से शिकायत कर दी। शिकायत में बताया गया कि युवकों ने रास्ता रोककर गाने पर डांस किया, जिससे सहयात्रियों को परेशानी हुई। उस समय कोच में करीब आठ-दस लोगों का एक परिवार भी यात्रा कर रहा था। आरपीएफ पोस्ट सतना के प्रभारी वीके यादव ने बताया कि शुक्रवार को यह वीडियो उनके पास पहुंचा। प्राथमिक जांच में डांस अश्लील नहीं दिख रहा, लेकिन युवकों की हरकत से अन्य यात्रियों को असुविधा हुई। इसलिए रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर संबंधित यात्रियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रेन या स्टेशन परिसर में यात्रियों को परेशान कर रील बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।