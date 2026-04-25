सतना के चटोरों को चटखारे लेने के लिए मिलेगा नया ठिकाना

नगरीय प्रशासन विभाग प्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थल, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों पर स्ट्रीट फूड हब विकसित करेगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अंतर राष्ट्रीय स्तर के फूड हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए चयनित नगर निगम और नगर परिषदों से प्रस्ताव चाहे गए हैं। प्रथम चरण की शुरुआत सहित 6 नगर निगम और चित्रकूट सहित पांच नगर परिषदों से होगी। प्रत्येक स्ट्रीट फूड हब को भारत सरकार द्वारा 4 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी साथ ही संबंधित नगरीय निकाय को 25 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। दरअसल भारत सरकार का आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत देश के प्रमुख पर्यटन, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों पर स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य स्थानीय व्यंजनों को प्रोत्साहन देना, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए व्यवस्थित एवं स्वच्छ खाद्य क्षेत्र विकसित करना तथा पर्यटकों एवं नागरिकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध करवाना है। इसे लेकर प्रदेश स्तर से प्रस्ताव चाहे गए हैं।

इन स्थानों का हुआ चयन

मध्यप्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत नगर निगमों में सतना, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन का चयन किया है। नगर परिषदों में चित्रकूट, खजुराहो, चंदेरी, धार और मंदसौर का चयन किया गया है।

यह होगा स्ट्रीट फूड हब में

स्ट्रीट फूड हब में ऐसे क्लस्टर होंगे जिनमें कम से कम 50 वेडिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी। कुल विक्रेताओं में से कम से कम 50 फीसदी स्ट्रीट फूड विक्रेता होंगे। यहां स्थानीय व्यंजनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी विक्रेताओं को एफएसएसएआई के मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण एवं पंजीयन किया जाएगा।

प्रस्ताव में यह मांगी गई जानकारी

निगम आयुक्त और नगर परिषद सीएमओ द्वारा जो प्रस्ताव चाहा गया है वह भारत सरकार को भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव में चयनित स्थान का पूरा ब्यौरा, यूनिट की संख्या, साइट प्लान और डिजाइन, अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था, संचालन और रखरखाव, ब्रांडिंग एवं पर्यटक आकर्षण की योजना सहित प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत की जानाकारी चाही गई है। इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति के बाद 9 माह में स्थल को विकसित करना होगा।