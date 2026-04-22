MP में बड़ा सड़क हादसा! नहर में गिरा सरिया से लदा ट्रक, उड़े परखच्चे, 3 की मौत

पुलिस के अनुसार मृतकों में दो की पहचान हो चुकी है। इनमें दिलीप केवट पिता राजेश केवट निवासी ग्राम पडरी जिला मैहर तथा विष्णु केवट पिता माखनलाल केवट निवासी रामगढ़ जिला मैहर शामिल हैं। दोनों मजदूर के रूप में ट्रक में सवार होकर सरिया खाली करने जा रहे थे। तीसरे मृतक की पहचान के प्रयास जारी हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी और तहसीलदार सुजीत नागेश भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने सभी शवों को एंबुलेंस के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरूआती जांच में ट्रक के अनियंत्रित होने को हादसे का कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी एंगल जैसे ड्राइवर की लापरवाही, नींद या ट्रक की तकनीकी खराबी की भी जांच कर रही है।