‘बीवी ने कहा- मर जाओ’ तो सतना में लव मैरिज के 9 महीने बाद युवक ने दी जान

परिजनों के अनुसार मनोज और संजना ने नौ महीने पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज की थी और कुछ समय तक महाराष्ट्र के पुणे में साथ रहने के बाद अपने गांव लौट आए थे। बताया गया कि 27 मई को दोनों गांव पहुंचे थे। इसके बाद पत्नी अपने मायके रैगांव चली गई। परिवार का कहना है कि इसी कारण मनोज तनावग्रस्त था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता और उसमें लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों और आरोपों की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी।