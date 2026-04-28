एमपी की ‘428 तहसीलों’ के बदल जाएंगे नक्शे, बनेंगे ग्राउंट कंट्रोल प्वाइंट

अभी तक सामान्य तौर पर एक अनुपात 4000 स्केल पर नक्शे बनते हैं। जिसमें कम डिटेल आ पाता है। लिहाजा अब नक्शों के निर्माण के लिए 1:2000 स्केल पर बड़े पैमाने पर मानचित्र तैयार किए जाएंगे। जो पहले की तुलना में अधिक विस्तृत और सटीक होंगे। इसके अलावा, भूगोलिक नामों (टोपोनॉमी) का भी सत्यापन किया जाएगा। टीम तहसीलों में जाकर गांवों के नामों की सही वर्तनी और उच्चारण का मिलान राजस्व अभिलेखों से करेगी, ताकि एक समान और प्रमाणिक डेटाबेस तैयार हो सके।