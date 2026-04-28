28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP Cabinet: मोहन कैबिनेट थोड़ी देर में, 155 करोड़ की इस परियोजना को मिलेगी मंजूरी

MP Cabinet Meeting: मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू होने वाली है, बैठक में सीएम मोहन यादव कई अहम परियोजाओं को मंजूरी दे सकते हैं

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Apr 28, 2026

MP Cabinet today 28 april

MP Cabinet today 28 april: थोड़ी देर में शुरू होगी एमपी कैबिनेट बैठक(photo:X)

MP Cabinet: MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में थोड़ी देर में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाने वाला है। 12.30 बजे सीएम मोहन यादव मंत्रालय पहुंचेंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके बाद कई प्रस्तावों पर मंजूरी की मुहर लगाई जाएगी।

155 करोड़ की इस परियोजना को मिलेगी मंजूरी

जानकारी के मुताबिक इस बैठक (MP Cabinet) में लखूनदर उच्च दाब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिलेगी। इस योजना के लिए 155 करोड़ रुपए की राशि दी जानी है। इसके साथ ही लोकनिर्माण विभाग समेत अन्य विभागों की कई योजनाओं को संचालित करने के लिए मंजूरी दी जाएगी। ये योजनाएं लगातार 5 साल तक संचालित की जानी हैं।

खबर लगातार अपडेट की जा रही है

ये भी पढ़ें

2030 से पहले थम सकता है भारत में CO2 उत्सर्जन! चौंकाने वाले संकेत
Patrika Special News
India CO2 Emission magic of sun and wind

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Apr 2026 12:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Cabinet: मोहन कैबिनेट थोड़ी देर में, 155 करोड़ की इस परियोजना को मिलेगी मंजूरी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘कूलर के सामने मैं लेटूंगी…’, भाई से लड़ाई के बाद 14 की बच्ची ने किया सुसाइड

cooler dispute
भोपाल

एमपी में UCC को लेकर बड़ा अपडेट, सरकार ने गठित की हाईपावर कमेटी

UCC MP big update
भोपाल

रेलवे का मेगा ब्लॉक, 4 से 27 मई तक तक डायवर्ट रहेंगी ये 10 ट्रेनें, देखें List

Indian Railway
भोपाल

सरकार ला रही नया नियम: जमीन से जुड़ा डेटा शेयर करने से पहले लेनी होगी आपकी अनुमति

land record
भोपाल

MP में मंत्री vs IAS कंट्रोवर्सी, राकेश सिंह और अरविंद शाह आमने-सामने, ‘महिला कर्मचारी ने पलटा मामला’

minister rakesh singh vs IAS arvind shah controversy
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.