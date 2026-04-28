MP Cabinet: मोहन कैबिनेट थोड़ी देर में, 155 करोड़ की इस परियोजना को मिलेगी मंजूरी

MP Cabinet today 28 april: थोड़ी देर में शुरू होगी एमपी कैबिनेट बैठक(photo:X)
MP Cabinet: MP Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में थोड़ी देर में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाने वाला है। 12.30 बजे सीएम मोहन यादव मंत्रालय पहुंचेंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहन चर्चा की जाएगी। इसके बाद कई प्रस्तावों पर मंजूरी की मुहर लगाई जाएगी।
जानकारी के मुताबिक इस बैठक (MP Cabinet) में लखूनदर उच्च दाब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिलेगी। इस योजना के लिए 155 करोड़ रुपए की राशि दी जानी है। इसके साथ ही लोकनिर्माण विभाग समेत अन्य विभागों की कई योजनाओं को संचालित करने के लिए मंजूरी दी जाएगी। ये योजनाएं लगातार 5 साल तक संचालित की जानी हैं।
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