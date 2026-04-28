MP Cabinet: मोहन कैबिनेट थोड़ी देर में, 155 करोड़ की इस परियोजना को मिलेगी मंजूरी

जानकारी के मुताबिक इस बैठक (MP Cabinet) में लखूनदर उच्च दाब सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिलेगी। इस योजना के लिए 155 करोड़ रुपए की राशि दी जानी है। इसके साथ ही लोकनिर्माण विभाग समेत अन्य विभागों की कई योजनाओं को संचालित करने के लिए मंजूरी दी जाएगी। ये योजनाएं लगातार 5 साल तक संचालित की जानी हैं।