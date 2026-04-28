2030 से पहले थम सकता है भारत में CO2 उत्सर्जन! चौंकाने वाले संकेत

India CO2 emission: क्या भारत पहले से ही अपने कार्बन उत्सर्जन के पीक पर पहुंच रहा है? हाल के आंकड़े तो यहीं संकेत दे रहे हैं। दरअसल 2026 की IEA की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में कार्बनडाय ऑक्साइड की मात्रा के उत्सर्जन में पिछले दो दशकों के मुकाबले सबसे धीमी वृद्धि दर्ज की गई है। आमतौर पर तेज विकास के साथ ही उत्सर्जन भी तेजी से बढ़ता है, लेकिन इस बार ट्रेंड अलग ही रहा है।