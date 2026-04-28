‘कूलर के सामने मैं लेटूंगी…’, भाई से लड़ाई के बाद 14 साल की बच्ची ने किया सुसाइड

MP News: आज के समय में बच्चों में लगातार धैर्य की कमी देखने को मिल रही है। धैर्य नहीं होने का खामियाजा पूरे परिवार ने उठाया। ऐसा ही एक मामला शहर में देखने को मिला, जहां एक छोटी सी बात पर भाई से विवाद के बाद नाबालिग बहन ने अपनी जान दे दी। चूनाभट्टी इलाके में भाई से कूलर के सामने सोने की बात को लेकर बहस हो गई थी। इससे नाराज नौंवी की छात्रा ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस जांच में अब तक इस संबंध में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।